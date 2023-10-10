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الشيكل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 7 سنوات والبنك المركزي يقرر ضخ 30 مليار دولار

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:38
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