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السلطة الفلسطينية تطالب بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:51
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