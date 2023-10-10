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إسرائيل تقول إنها ستوزع أسلحة على متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية

Lebanon 24
10-10-2023 | 04:20
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