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السعودية تدعو إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التصعيد في غزة ومحيطها

Lebanon 24
10-10-2023 | 05:26
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