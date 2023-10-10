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هنية: معركة طوفان الأقصى أثبتت قدرة شعبنا على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حريته وكرامته

Lebanon 24
10-10-2023 | 05:35
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