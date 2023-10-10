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ماكرون: من المرجح أن حماس تلقت مساعدات من إيران لشن هجومها ضد إسرائيل

Lebanon 24
10-10-2023 | 06:36
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