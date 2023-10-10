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حزب الليكود الحاكم في إسرائيل: جميع قادة الائتلاف وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ قومية
Lebanon 24
10-10-2023
|
06:50
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