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الحدث: اشتباك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس تسللوا بحرا قرب قاعدة زيكيم في غلاف غزة

Lebanon 24
10-10-2023 | 07:50
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