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كتائب القسام: نمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساء لمغادرة المدينة ردا على نزوح أهالي غزة
Lebanon 24
10-10-2023
|
08:10
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