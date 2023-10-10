Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر عسكري أردني: ننفي استخدام قواعدنا العسكرية من قبل الأميركيين لنقل إمدادات لإسرائيل والطائرة التي عبرت الأجواء كانت تحمل ركابا

Lebanon 24
10-10-2023 | 08:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب لم تكن الإمكانيات العسكرية الإسرائيلية كافية لإيقاف "حماس"
lebanon 24
10/10/2023 17:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل "مشاركة فعلية في العدوان"
lebanon 24
10/10/2023 17:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة شنت غارة على منزل رئيس قسم الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس
lebanon 24
10/10/2023 17:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أذربيجان تقترح عفوا محتملا عن التشكيلات العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ التي تتخلى عن أسلحتها
lebanon 24
10/10/2023 17:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:12 | 2023-10-10
10:09 | 2023-10-10
10:04 | 2023-10-10
09:58 | 2023-10-10
09:56 | 2023-10-10
09:50 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24