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الفصائل الفلسطينية تعاود قصف البلدات الإسرائيلية بدفعة جديدة من القذائف (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-10-2023 | 08:49
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