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"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

Lebanon 24
10-10-2023 | 10:30
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