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"أ.ب" عن مسؤول عسكري إسرائيلي: عدد القتلى في هجوم حماس ارتفع إلى أكثر من 1000

Lebanon 24
10-10-2023 | 11:03
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