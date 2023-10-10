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القوات الإسرائيلية تجري أعمال تمشيط عند مستوطنة شلومي خشية أعمال تسلل (العربية)

Lebanon 24
10-10-2023 | 11:04
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