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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: حادث إطلاق نار على مدخل مستوطنة سديروت

Lebanon 24
10-10-2023 | 11:17
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