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12 قذيفة أُطلقت باتّجاه خراج بلدة يارون مما تسبب بحرائق وتوقف القصف في هذه الأثناء
Lebanon 24
10-10-2023
|
12:05
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