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مصدران أمنيان في لبنان لـ"رويترز": "حزب الله" استهدف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجّه

Lebanon 24
10-10-2023 | 12:10
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