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وزارة الخارجية الفرنسية: سننظّم رحلة جوية الخميس لإجلاء فرنسيين من إسرائيل

Lebanon 24
10-10-2023 | 12:35
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