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منظمة التحرير الفلسطينية: ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الاعتداء والسماح بدخول المساعدات غزة

Lebanon 24
10-10-2023 | 14:29
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