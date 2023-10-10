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بايدن: سنُوفّر الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية للتأكد من بقاء إسرائيل قادرة على الدفاع عن مواطنيها وقلت لنتنياهو إنّ ردّ تل أبيب يجب أن يكون حاسما

Lebanon 24
10-10-2023 | 14:32
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