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"سكاي نيوز" عن مصادر إعلامية اسرائيلية: إشتباك قرب عسقلان وأنباء عن وصول عناصر من "حماس" إلى المنطقة بطائرات شراعية

Lebanon 24
10-10-2023 | 14:43
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