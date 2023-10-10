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وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد شهداء القصف الإسرئيلي إلى 900 وإصابة 4500 شخص
Lebanon 24
10-10-2023
|
15:03
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