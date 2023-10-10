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3 إصابات في صفوف عناصر الشرطة الإسرائيلية في تبادل إطلاق نار في محيط فندق ليوناردو في أسدود (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2023 | 15:11
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