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الدفاع المدني في غزة: أعداد كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال في القطاع

Lebanon 24
10-10-2023 | 17:06
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