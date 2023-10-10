خالد مشعل: إخوانكم صنعوا هذا الطوفان وأغرقوا فيه كرامة الاحتلال بالوحل انتصارا للأقصى فأحيوا فينا الروح لنصنع اليوم حاضراً يبشر بالتحرير

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