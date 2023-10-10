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كيربي ل"الجزيرة": أي جهة كحزب الله أو غيره يتعين عليها التفكير مليا قبل اتخاذ قرار التدخل في الصراع

Lebanon 24
10-10-2023 | 17:50
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