Advertisement

أخبار عاجلة

كيربي: عرضنا تقديم المشورة على الإسرائيليين بشأن الرهائن من قبل خبرائنا في استخبارات الجيش الأميركي

Lebanon 24
10-10-2023 | 19:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الاسرائيلي: نقوم بتنسيق استخباراتي مع الجيش الأميركي
lebanon 24
11/10/2023 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جون كيربي: الولايات المتحدة عدلت وضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط
lebanon 24
11/10/2023 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لتدفع اسرائيل الثمن".. أبو عبيدة: لن تتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت النار
lebanon 24
11/10/2023 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـCNN: من المبكر الحديث عن مكان وجود الرهائن ونركز الآن على أهداف تابعة لحماس (الجزيرة)
lebanon 24
11/10/2023 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:27 | 2023-10-10
19:26 | 2023-10-10
19:16 | 2023-10-10
19:15 | 2023-10-10
19:15 | 2023-10-10
19:11 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24