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المساجد في جنين تدعو للخروج الآن بمسيرات داعمة لغزة التي تتعرض لقصف جوي عنيف

Lebanon 24
10-10-2023 | 19:09
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