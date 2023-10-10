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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: حصيلة هجمات حماس على إسرائيل ترتفع إلى أكثر من ألف قتيل
Lebanon 24
10-10-2023
|
23:02
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