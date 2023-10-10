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سفير إسرائيل لدى واشنطن: اتصالات بين إسرائيل وواشنطن والقاهرة لبحث خروج الأجانب من غزة عبر رفح

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:22
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