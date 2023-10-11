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برنامج الأغذية العالمي: الوضع في غزة كارثي ومخزوننا سينفد قريبا (العربية)

Lebanon 24
11-10-2023 | 02:04
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