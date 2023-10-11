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وزيرة الخزانة الأميركية: لا نرى في هذه المرحلة أن التصعيد الميداني بين إسرائيل وغزة له تأثير كبير على الاقتصاد
Lebanon 24
11-10-2023
|
04:37
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