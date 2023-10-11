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وزارة الصحة في غزة: استنفاد جميع أسرّة المستشفيات والأدوية والأدوات الطبية في طريقها للنفاد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-10-2023 | 04:53
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