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الدفاع المدني في غزة: حريق كبير في مخازن للأخشاب شرق جباليا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع

Lebanon 24
11-10-2023 | 06:48
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