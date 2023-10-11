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حركة الجهاد الإسلامي تُعلن تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة نحو أسدود وتل أبيب وعسقلان وبلدات غلاف غزة
Lebanon 24
11-10-2023
|
09:50
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