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صفارات إنذار في مستوطنة أفيفيم بعد رصد مسيرة انطلقت من جنوب لبنان (العربية)

Lebanon 24
11-10-2023 | 11:01
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