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غوتيريش: من الضروري تجنب امتداد الصراع إلى الجوار وقلقون من تقارير الهجمات من جنوب لبنان

Lebanon 24
11-10-2023 | 12:29
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