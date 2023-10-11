Advertisement

أخبار عاجلة

الوكالة الوطنية: قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة على الحدود اللبنانية- الفلسطينية قبالة بليدا في قضاء مرجعيون وبيت ليف قضاء بنت جبيل

Lebanon 24
11-10-2023 | 12:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عدد النازحين من القرى الحدودية وصل الى 911 نازحاً.. هكذا توزعوا في قضاء صور
lebanon 24
11/10/2023 21:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تطلق 4 قنابل مضيئة مقابل المطلة.. وهذا ما شوهد عند الحدود
lebanon 24
11/10/2023 21:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات اليونيفل زادت من دورياتها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (العربية)
lebanon 24
11/10/2023 21:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة على طرق صور وبنت جبيل بسبب حركة النزوح (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
11/10/2023 21:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:42 | 2023-10-11
14:36 | 2023-10-11
14:26 | 2023-10-11
14:23 | 2023-10-11
14:16 | 2023-10-11
14:01 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24