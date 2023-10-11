وزير المهجرين لـ"الجديد": الضغط الشعبي حرك ملف النزوح ولكن لا ثقة بوزير الخارجية للتعامل مع هذا الملف "لانو لا بيشتغل ولا بخلي حدا يشتغل"

Lebanon 24