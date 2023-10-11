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وسائل إعلام إسرائيلية: المؤسسة الأمنية والعسكرية كلها لا تزال تحقق في موضوع خرق المسيرات من الشمال

Lebanon 24
11-10-2023 | 15:14
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