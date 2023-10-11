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اغيتال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" موسى نصير بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 15:43
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