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الرئيس عباس يصل إلى عمّان للقاء العاهل الأردني ووزير الخارجية الأميركي

Lebanon 24
11-10-2023 | 18:08
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