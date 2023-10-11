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تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة إثر انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ووقود وإنترنت (الجزيرة)

Lebanon 24
11-10-2023 | 23:30
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