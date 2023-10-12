Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني لنظيره السوري: كل من طبّع علاقته مع الكيان الصهيونى علناً بذريعة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين "فُضح"

Lebanon 24
12-10-2023 | 02:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: 6 قذائف أُطلقت من سوريا نحو فلسطين المحتلة وجيش الدفاع يعتبر الجيش السوري هو المسؤول
lebanon 24
12/10/2023 13:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة "فتح" في لبنان: نُؤكّد حقّ شعبنا بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه الوطنية المشروعة
lebanon 24
12/10/2023 13:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدّث باسم حركة "حماس" في غزّة لـ"لبنان 24": نفس المقاومة طويل ومستمرّة في الدفاع عن الفلسطينيين
lebanon 24
12/10/2023 13:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لحماس يُبلغ الرئيس الإيراني إنّ المعركة التي بدأت من غزة "تمتد إلى باقي الساحات"
lebanon 24
12/10/2023 13:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:53 | 2023-10-12
05:31 | 2023-10-12
05:31 | 2023-10-12
05:29 | 2023-10-12
05:24 | 2023-10-12
05:18 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24