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مستوطنون يطلقون النار ويعتدون على المركبات قرب مدخل ترمسعيا شمال شرق رام الله (إذاعة النور)

Lebanon 24
12-10-2023 | 05:18
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