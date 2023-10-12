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الصحة الفلسطينية: عدد الجرحى الكبير يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-10-2023 | 05:29
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