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رئيس بلدية سديروت في نداء لرئيس الوزراء: يجب إخلاء سديروت من جميع السكان ليكون الوضع هادئا ويقوم الجيش بعمله (الجزيرة)

Lebanon 24
12-10-2023 | 05:31
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