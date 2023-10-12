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الصحة العالمية: ندعو لوضع حد فوري للعنف بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين

Lebanon 24
12-10-2023 | 06:55
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