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حماس: استشهاد 18 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات في وسط غزة

Lebanon 24
12-10-2023 | 08:06
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