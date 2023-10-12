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الرئيس الفلسطيني: نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين

Lebanon 24
12-10-2023 | 10:08
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12/10/2023 19:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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